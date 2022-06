Euro U19 : grosse désillusion pour les Bleuets, éliminés en demi-finale par Israël

L'équipe de France U19 jouait sa place en finale de cet Euro. Opposée à Israël, dont la présence était inédite à ce stade de la compétition, elle faisait figure d'immense favorite, elle qui avait remporté tous ses matches jusque là. Tout l'inverse de son adversaire du jour qui n'a gagné qu'une seule rencontre en phase de groupes (en plus d'un nul et d'une défaite) mais ça lui a suffi pour se hisser dans le dernier carré. En titularisant Touré, Da Silva ou encore Virginius et Tchaouna, Landry Chauviun ne devait pas se faire trop de soucis.

Sauf que les premières minutes n'ont pas vraiment donné raison au sélectionneur. D'entrée de jeu, les Israéliens se procuraient une double occasion très franche (3e), sonnant comme un avertissement. Ce début de rencontre ne se passait pas du tout comme prévu pour les Bleuets. Gênés par le système adverse, ils éprouvaient de grosses difficultés à mettre leur jeu en place. La différence avec les matchs précédents sautait aux yeux car il n'y avait guère que cette situation sur corner pour Virginius pour répondre aux adversaires du soir (14e).

Une première période complètement manquée

La génération 2003 n'y était pas ce soir et finissait logiquement par concéder l'ouverture du score. À la suite d'un débordement de Gloch côté gauche, alerté dans le dos de la Banhie-Zoukrou, le centre fort trompait Touré, buteur contre son camp (0-1, 29e). Chauvin réalisait immédiatement un premier changement, conscient de cette première demi-heure complètement ratée et sortait Banhie-Zoukrou pour Bonny et effectuait un retour à 4 derrière. Bien lui en a pris car la France terminait bien mieux cette première période à défaut d'être réaliste, à l'image de ces deux tirs signés Adeline (45e, 45e+4).

Il s'agissait de poursuivre sur cette lancée au retour des vestiaires. La grosse frappe sous la barre de Da Silva (52e) et la tête cadrée de Touré (53e) donnaient le ton seulement, les Bleuets se faisaient à nouveau cueillir par ce coup de casque de Kanzapolsky, bien trop seul dans la surface (0-2, 57e). Au bord de l'élimination, ils trouvaient tout de même les ressources pour se relancer sur cette magnifique frappe enroulée de Virginius dans la lucarne (1-2, 62e). Les Français avaient 30 minutes pour revenir au score.

Les Bleuets échouent aux portes de la finale

Ce contre-la-montre démarrait bien avec la monopolisation du cuir, des intentions mais trop peu d'occasions. Da Silva manquait complètement sa reprise (64e). Le décalage de Bonny pour Semedo était intelligent seulement la frappe, trop faiblarde, terminait dans les bras de Tzarfati (74e). Si ça ne venait pas dans le jeu, peut-être sur coups de pied arrêtés alors. Même ici, malgré son double mètre, Touré voyait sa tête contrée (81e). Les minutes s'égrenaient, trop rapidement au goût des Français, qui n'y arrivaient pas... Battus, les jeunes Tricolores laissent à Israël l'honneur de disputer la finale contre l'Angleterre vendredi prochain.