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Coupe du Monde

Qatar - Suisse : les compositions officielles

Par Coralie Salle
1 min.
Julen Lopetegui - West Ham @Maxppp
Qatar Suisse

Le Qatar et la Suisse sont opposés ce samedi à 21h lors de cette première journée de la phase de poule de la Coupe du monde, un match à suivre en direct commenté sur notre site. Alors que dans ce groupe B le Canada et la Bosnie-Herzégovine ne se sont pas départagés (1-1), la Nati tentera de l’emporter pour réussir son entrée en lice et déjà bien se placer pour la qualification. Pour ce faire, Murat Yakin a aligné un 3-4-3 avec une attaque composée de Vargas, Embolo et Ndoye. Xhaka est évidemment titulaire dans l’entrejeu avec Freuler et Zakaria.

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Du côté du Qatar, Julen Lopetegui a aligné un 4-3-3 avec Edmilson, Abdurisag et Afif pour lancer les offensives. Al-Oui, Pedro Miguel, Khoukhi et Homam composent la défense avec Abunada en dernier rempart.

Les compositions officielles :

Qatar :
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Suisse :
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Le programme TV des matches à venir

Samedi 13 juin

  • Brésil - Maroc (0h) sur beIN Sport 1 et M6

Dimanche 14 juin

  • Haïti - Écosse (3h) sur beIN Sport 1
  • Australie - Turquie (6h) sur beIN Sport 1
  • Allemagne - Curaçao (19h) sur beIN Sport 1 et M6
  • Pays-Bas - Japon (22h) sur beIN Sport 1 et M6
Pub. le - MAJ le
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