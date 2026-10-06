Manchester United rentre en guerre avec ses supporters

Retard à l’allumage pour Manchester United. Seulement douzième de Premier League avec une seule victoire en cinq matches et cinq petits points, le club anglais va devoir réagir après la trêve internationale. D’autant que le prochain match samedi contre la lanterne rouge Tottenham opposera deux formations malades. Et si le coach des Red Devils Michael Carrick a la pression, il n’est pas la seule source de tension au sein du club anglais. En effet, la situation est compliquée en tribunes pour les Mancuniens.

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Alors que le désamour entre les supporters et la famille Glazer qui détient le club dure depuis des années, cela ne s’est pas arrangé avec l’arrivée du groupe INEOS à l’actionnariat. D’ailleurs une campagne de boycott a récemment été lancée. Outre cela, certains choix économiques divisent avec une volonté "d’embourgeoiser les tribunes" avec des abonnements en hausse constante. Et les critiques se multiplient.

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Les supporters en guerre avec les dirigeants

Les supporters mancuniens font état d’une répression généralisée avec 685 abonnements qui ont été suspendus et 464 supporters qui ont reçu un avertissement au début du mois. Le Daily Mail révèle même que Manchester United recherche un « responsable de la gestion des tensions avec les supporters ». Cela s’effectue alors que le club a décidé de chasser les reventes illégales de billets et lutter contre le marché noir.

Le Manchester United Supporters Trust s’est notamment montré dubitatif sur la méthode par la voix d’un porte-parole : «bien que les supporters soient largement favorables à la lutte contre la revente illégale de billets, cela ne justifie pas de considérer un comportement numérique suspect comme une preuve de revente illégale, d’imposer des sanctions sévères sans preuves suffisamment convaincantes, ni d’attendre des supporters qu’ils se défendent sans divulguer correctement l’allégation, les preuves et les règles spécifiques qu’ils auraient enfreintes. Cet exercice a considérablement nui à la confiance entre le club et ses supporters.»

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Par ces événements, les supporters voient surtout une opportunité des dirigeants d’essayer d’augmenter les billets disponibles à la vente des supporters étrangers et ainsi augmenter les recettes. Des accusations qui ont été rejetées par Manchester United. Pour autant, cela n’arrange pas la relation du club avec ses fans. Ces derniers multiplient les manifestations et le 13 septembre dernier contre Manchester City lors du derby, les attaques ont fusé. Des supporters ont notamment déployé la banderole suivante envers les dirigeants : «la façon dont vous nous traitez est une honte.» Les prochaines semaines ne risquent pas de mener à un apaisement…