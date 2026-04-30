Espagne : Vinicius Tobias se propose à la Roja !

Il fait partie des Brésiliens à la mode en ce moment en Ukraine, lui qui réalise de belles prestations avec le Shakhtar Donetsk. Vinicius Tobias (22 ans), aussi connu pour son passage au Real Madrid, a ouvert la porte à une sélection avec l’Espagne, lui qui possède aussi la nationalité du pays ibérique.

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« Il n’y a pas que la sélection brésilienne, j’ai aussi le passeport espagnol. Je travaille pour ça, pour jouer avec le Brésil, mon pays, mais il y a aussi l’Espagne, qui peut m’appeler. J’espère qu’ils m’appelleront, l’Espagne ou le Brésil, ça veut dire que je fais bien mon travail. Et ensuite je pourrai décider quel pays je veux représenter », a-t-il expliqué dans un entretien accordé à Marca.