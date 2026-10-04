EA FC 27, la belle réussite d’Electronic Arts

Voilà plusieurs jours que le jeu EA FC 27 est sorti. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la simulation fait un bien fou. On sent enfin que les développeurs ont écouté la communauté et redonné une vraie personnalité à la licence, qui avait déjà initié des nouveautés intéressantes l’année dernière. Sur le terrain, l’abandon de la défense automatique est une libération tant le jeu redonne toute sa valeur au timing et à la prise de risque. Bloquer un attaquant ou tacler au bon moment procure une vraie satisfaction là où la tâche était automatisée les années précédentes. Cette volonté de responsabiliser le joueur se retrouve aussi dans la gestion des coups de pied arrêtés, bien plus stratégiques, et dans des appels de balle plus intelligents qui permettent enfin de varier les schémas tactiques, notamment sur corner. Côté modes Carrière, l’expérience gagne nettement en fluidité grâce à une interface de transfert clarifiée, tandis que l’apparition de rivalités personnalisées et d’imprévus comme les blessures viennent pimenter la routine des saisons.

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La vraie réussite de cet opus réside dans sa capacité à diversifier le plaisir de jeu. L’arrivée du monde ouvert The Grounds apporte un vent de fraîcheur bienvenu, ressuscitant l’esprit décomposé du foot de rue et du futsal à la façon des anciens FIFA Street. Bien plus réussi que le mode Volta clairement redondant, on prend un plaisir fou à personnaliser son avatar, à débloquer des compétences au fil des 13 archétypes et à croiser des figures emblématiques comme Kylian Mbappé au détour des rues, dont certaines sont directement inspirées de Paris. Même si l’interface des menus ne change pas forcément de celle de l’année dernière, le jeu a réussi à rendre le jeu plus immersif que son précédent opus. Généreux, convivial et plus complet, cet épisode 27 redonne enfin au jeu ce côté fun et spontané que certains critiquaient depuis des années.