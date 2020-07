Naples : Fabian Ruiz ne signera pas au Barça ni au Real Madrid

Ces derniers temps, on a beaucoup parlé de Fabian Ruiz dans les médias espagnols. Le milieu de terrain de 24 ans était ainsi régulièrement annoncé dans le viseur des deux ogres de la Liga, le Real Madrid et le FC Barcelone. Mais si on se fie aux informations du quotidien AS, le retour au pays ne devrait pas se produire cet été.

Et pour cause, l'ancien du Betis, les deux ogres du football espagnol estiment qu'il sera impossible de le recruter cet été pour des raisons financières. Et de son côté, le club italien et l'entourage du joueur ont déjà commencé à discuter d'une prolongation, son bail actuel expirant en 2023. Il devrait devenir le deuxième joueur le mieux payé de l'effectif derrière Koulibaly. Il faudra encore s'entendre sur certains aspects, comme la clause libératoire du joueur, que les Partenopei veulent fixer à 100 millions d'euros, ce qui ne va pas aux agents du concerné.