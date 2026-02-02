PSG : la presse russe enterre Lucas Chevalier

Le duel en interne entre Matvey Safonov et Lucas Chevalier, pour une place de gardien numéro 1 au Paris Saint-Germain, a encore été relancé. Préféré au Français pour le choc contre Newcastle United, en Ligue des Champions, puis à Strasbourg, en Alsace, Matvey Safonov s’est de nouveau montré décisif face à Strasbourg en arrêtant le penalty de Joaquin Panichelli lors de la victoire du PSG contre Strasbourg à la Meinau (1-2). Le dernier rempart russe compte cinq sauvetages sur penalty cette saison en seulement sept tentatives et a logiquement relancé la concurrence avec Chevalier.

Et les propos de Luis Enrique n’ont rien arrangé. Interrogé sur la nouvelle performance décisive de son portier, le technicien espagnol a eu des mots très forts, ce qui ne devrait pas arranger le cas de l’international tricolore. «Safonov ? Je crois que c’est le meilleur gardien que j’ai eu dans ma carrière pour stopper les pénalties. J’en ai eu plusieurs pourtant. Il a une capacité à deviner le côté que va choisir le tireur», a notamment avoué l’ancien coach du Barça à propos de son portier, crédité d’un 6,5 par notre rédaction.

La presse russe assure que Safonov est déjà numéro 1

En Russie, les médias sont logiquement beaucoup moins mesurés. À l’instar du journal Championat, qui assure que «Safonov semble désormais pouvoir être considéré comme le gardien numéro un du PSG. Du moins pour l’instant. La prestation convaincante du Russe lors du match de la 20e journée contre Strasbourg n’a fait que renforcer son statut à Paris. Grâce notamment à son talent pour arrêter les penalties». Sportbox est allé plus loin, en assurant que «Safonov a arrêté le penalty et est devenu le héros du PSG. Personne ne se souvient même de Chevalier».

Et cela ne s’arrête pas là, puisque Sport24 indique que «le transfert de Chevalier au PSG est déjà en train de tourner au fiasco», en assurant que Safonov avait gagné une place de titulaire indiscutable. De son côté, le portier a préféré rester sobre : cela a été mon travail. Je dois arrêter ça», avait-il assuré. De quoi sérieusement mettre à mal la place de Lucas Chevalier, qui devra prouver sa valeur à Luis Enrique au plus vite. «Cela dépend de la performance, de la vie, de plein de choses. Ce que je peux dire en tant qu’entraîneur, c’est que je suis très content d’avoir trois gardiens de ce niveau», assurait Luis Enrique.