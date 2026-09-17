CDM 2030 : Joan Laporta réclame la finale au Camp Nou

Joan Laporta veut voir le Spotify Camp Nou accueillir la finale de la Coupe du monde 2030. Alors que l’Espagne, le Portugal et le Maroc organiseront conjointement la compétition, le président du FC Barcelone a publiquement défendu la candidature de son stade face à Madrid et Casablanca. « La finale ne devrait être ni à Casablanca ni à Madrid, elle devrait être au Spotify Camp Nou », a-t-il déclaré à la Cadena SER, avant de plaisanter : « Casablanca et Madrid, c’est la même chose », en référence à la « Maison Blanche », surnom associé au Real Madrid. Laporta met notamment en avant la capacité du Camp Nou rénové, qui dépassera les 100 000 spectateurs.

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Le dirigeant catalan estime également que la finale devrait se jouer en Espagne, tout en précisant respecter la candidature marocaine. Il rappelle que le Santiago-Bernabéu avait déjà accueilli la finale du Mondial 1982 et souhaite désormais obtenir cette reconnaissance internationale pour le nouveau Camp Nou. Le Barça compte donc officiellement défendre sa candidature auprès des instances concernées. Le stade catalan vient déjà d’obtenir l’organisation d’un autre rendez-vous majeur : l’UEFA l’a choisi pour accueillir la finale de la Ligue des champions 2029, devant Wembley.