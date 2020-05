LdC : le format des quarts de finale se précise

Tout sera officiel le 17 juin ! C'est à cette date que l'UEFA va dévoiler le calendrier des compétitions européennes (Ligue des champions et Ligue Europa) qui reprendront et tenteront de se finir durant cet été. Alors qu'à la mi-mars certains huitièmes de finale retour de Ligue des champions étaient encore à disputer et que même des huitièmes de finale aller de Ligue Europa n'avaient pu être joués, l'instance européenne avait décidé de stopper les deux épreuves face à la pandémie de coronavirus Covid-19 qui sévissait en Europe.

Mais tout devrait rependre donc et c'est Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique Lyonnais, qui, invité sur RTL, a dévoilé ce qui sera peut-être officiellement le 17 juin prochain le format de compétition choisi par l'UEFA. Selon lui, après avoir terminé les 8e de finale, les quarts de finale se joueront sur un match simple (sans allers-retours donc) et le tout sur une semaine. Ce qui pourrait donner lieu à des rencontres tous les soirs ! Reste aussi à définir comment se dérouleront les demi-finales et la finale. Au début du mois, certains évoquaient un Final Four. L'idée sera-t-elle reprise ? Réponse dans un peu plus de deux semaines.