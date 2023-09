Nice : Francesco Farioli raconte la terrible journée d’Alexis Beka Beka

La suite après cette publicité

Une journée d’angoisse. Alors qu’il était en route pour l’entraînement de vendredi matin, le milieu de terrain de l’OGC Nice, Alexis Beka Beka (22 ans) a soudainement arrêté son véhicule sur la bande d’arrêt d’urgence, en plein milieu du viaduc de Magnan, à environ 10 kilomètres du siège du club. Après avoir passé la barrière de sécurité, Beka Beka avait en tête l’intention de mettre fin à ses jours. Pour des raisons encore inconnues, alors que la possibilité d’un lien avec une rupture amoureuse a été démentie par l’entourage du joueur.

Alexis Beka Beka était suivi par une psychologue

Mais au terme de 3h30 de négociations où il était au bord du vide, Alexis Beka Beka s’est ravisé à commettre l’irréparable. Un soulagement pour tout le monde et notamment pour Francesco Farioli, l’entraîneur des Aiglons, qui était présent devant la presse dans un contexte assez particulier. «Ce n’est pas une veille de match comme les autres. L’épisode nous a tous touché. Le staff, les joueurs, les supporters, tout le monde dans le football. Il est sain et sauf, il a été pris en charge», a d’abord expliqué le coach du Gym.

À lire

L’OGC Nice organise une conférence de presse à 14h

«Je tiens à souligner le travail de notre psychologue qui s’est occupée de lui ces trois derniers mois avec beaucoup d’attention. Le mérite lui revient. Il ne faut pas se cacher quand on affronte ce genre de problèmes», a-t-il ensuite expliqué, en assurant que ce n’était pas un sujet tabou. «Les footballeurs ont tendance à penser que ce sont des superstars, mais ce sont des humains comme nous. De grands sportifs ont parlé de ces difficultés, ça ne doit pas être tabou. Je demande à ce qu’on respecte Alexis, avec soin et amour.»

La suite après cette publicité

Une motivation pour le choc contre Brest

Depuis quelques semaines, l’ancien Caennais est, en effet, suivi par un psychologue pour soulager sa personnalité très réfléchie. Si les causes de cette tentative de suicide sont inconnues et restent personnelles, Alexis Beka Beka (22 ans) serait frappé par la dépression, comme chez beaucoup de sportifs qui n’osent pas forcément en parler. Mais après un épisode qui a marqué les joueurs présents au centre d’entraînement des Aiglons vendredi soir, Farioli veut aller de l’avant.

À la veille d’un match important contre Brest, le coach azuréen assure que son groupe est soudé et que cet événement serait une source de motivation pour aller s’imposer contre le Stade Brestois, dimanche. «On doit penser au match de demain, on aura une motivation en plus, c’est certain. La réaction de l’équipe a été magnifique, tout le monde s’est mis à disposition. Certains voulaient même se rendre sur place s’il le fallait. Cela a été un énorme soulagement pour tout le monde, ça va nous donner de la force», a-t-il ajouté.