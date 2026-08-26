Doigts d’honneur aux supporters de l’OL, provocations, bagarre générale : Mattéo Guendouzi a pourri le choc OL-Fenerbahçe

Ce soir, Fenerbahçe a mis fin aux rêves de Ligue des Champions de l’Olympique Lyonnais. Tenu en échec à domicile (1-1), le club stambouliote est venu l’emporter 2 buts à 1 sur le terrain des Gones. Un coup terrible pour le club rhodanien qui va devoir plus que jamais vendre ses stars pour renflouer ses caisses. Mais ce match restera marqué par les provocations de Matteo Guendouzi.

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Avant le coup d’envoi de la rencontre, l’ancien milieu de terrain de l’OM a chauffé les supporters lyonnais en leur adressant des doigts d’honneur. Un manque de classe que tout le monde a compris puisque Guendouzi est un ancien Marseillais et a donc voulu en découdre avec son ancien ennemi lyonnais. Pendant le match, le milieu de terrain a rendu une bonne copie et a participé à la victoire de Fenerbahçe.

«Allez l’OM !»

À la fin de la rencontre, Guendouzi en a ensuite remis une couche. Plus que jamais heureux de s’imposer au Groupama et d’éliminer l’OL de la Ligue des Champions, le Stambouliote a célébré la qualification des siens de manière très expressive, allant une nouvelle fois chambrer les supporters lyonnais. Des célébrations ostentatoires qui ont immédiatement agacé les Gones.

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Les retrouvailles tendues entre Mattéo Guendouzi et les supporters lyonnais pendant l'échauffement de Fenerbahçe 😳 #OLFEN | #UCL pic.twitter.com/OKlfwb77B9 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) August 26, 2026

Sur le terrain, un début d’altercation a débuté, avec Guendouzi au milieu des échauffourées. Ce dernier, filmé par les caméras, lançait des «Allez l’OM !» Ensuite, les caméras de Canal+ ont montré le joueur discuter avec le capitaine lyonnais Corentin Tolisso. De quoi calmer le jeu ? Pas vraiment. Quelques instants plus tard, alors que tout le monde rentrait au vestiaire, une nouvelle étincelle a provoqué une bagarre générale dans les couloirs du Groupama, Canal+ assurant qu’un membre du staff de l’OL a été touché à la tête. Après les événements survenus à la fin de la finale de la Coupe du Monde, le football nous a offert un nouveau triste spectacle. Nul doute que l’UEFA se saisira de l’affaire.