Real Madrid : José Mourinho démonte les rumeurs

Concernant les rumeurs persistantes l’envoyant sur le banc madrilène, l’entraîneur a tenu à clarifier sa situation avec une fermeté absolue. Refusant de se laisser distraire face aux rumeurs, il a réitéré son engagement total jusqu’au terme de l’exercice : «on continue de parler du Real Madrid, et je continue de fuir cela, sincèrement. Je n’ai eu aucun contact avec le président ni avec aucun autre responsable du club. Dans la phase finale des saisons, je ne parle à personne. Je n’ai eu aucun contact avec le Real Madrid et, jusqu’au dernier match de championnat contre Estoril (samedi prochain, 16 mai), je n’en aurai aucun.»

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Le technicien a également tenu à dénoncer les informations circulant sur de prétendues négociations secrètes, les qualifiant de pures inventions médiatiques : «ensuite, il y a une fenêtre d’une semaine, durant laquelle je serai libre de parler avec qui je pense devoir parler, mais d’ici là, tout ce qui est sorti concernant des réunions et des appels… c’est de la spéculation.» Une mise au point limpide qui repousse toute décision sur son avenir après le 16 mai.