Liga : Valladolid et Osasuna se quittent dos à dos

Au José Zorrilla, Valladolid, quatorzième au coup d’envoi, accueillait Osasuna, neuvième, pour le compte de la 21e journée de Liga. Vainqueurs des deux derniers matches après cinq défaites consécutives, les hommes de José Rojo Martin Pacheta espéraient enchaîner un troisième succès de rang. En face, les visiteurs se devaient de retrouver la victoire après un revers face à l’Atlético de Madrid et un nul concédé contre l’Espanyol.

Le classement de la Liga # Équipe Pts J G N D BP BC DIF 9 Osasuna 30 21 8 6 7 19 19 0 13 Valladolid 24 21 7 3 11 15 28 -13

Dominateur au cours du premier acte, Valladolid ne parvenait cependant pas à prendre l’avantage malgré neuf tentatives, dont trois cadrés. Trop imprécis devant le but (aucun tir cadré au cours du premier acte), Osasuna se montrait bien plus dangereux au retour des vestiaires et touchait même les montants de Jordi Masip. Malgré 33 tirs au total, les deux formations se quittaient dos à dos. Avec ce résultat (0-0), Valladolid grimpe à la 13e place. Osasuna stagne à la 9e place.

