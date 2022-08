JT Foot Mercato : le Real Madrid lance son sprint final

La suite après cette publicité

Le Real Madrid cherche une doublure à Karim Benzema

Luka Jovic a été transféré début juillet à la Fiorentina. Aujourd'hui, c'est Borja Mayoral qui quitte la capitale espagnole pour Getafe, où il était prêté la saison dernière. Il s'est engagé pour 5 ans. Mariano Diaz n'entre toujours pas dans les plans de Carlo Ancelotti. Il est donc nécessaire pour le Real de trouver un numéro 2. L'un des noms qui revient le plus est celui de Timo Werner qui a été proposé au champion d'Europe. Et d'après la Cadena Ser, l'opération pourrait se faire sous la forme d'un transfert de 35 M€ ou d'un prêt avec option d'achat. Mais les Merengues se sont renseignés sur un second joueur qui appartient à Chelsea, c'est Armando Broja. Mais attention, car plusieurs clubs sont intéressés : West Ham, Newcastle et Everton sont également sur le coup. Un autre attaquant a été proposé pour une trentaine de millions d'euros, nous parlons de Raúl de Tomas. Un retour à la maison pour lui, qui sort d'une belle saison à l'Espanyol Barcelone. Et dernier nom à la liste, le jeune attaquant de 17 ans, Iker Bravo qui est déjà un international espoir espagnol. Formé au Barça, il pourrait intégrer la Castilla avant de rapidement intégrer l'équipe une ! Pour l'instant, on parle surtout d'un prêt avec option d'achat qui serait à l'étude.

Enfin une porte de sortie pour les indésirables du PSG

D'après nos informations, c'est tout proche d'aboutir pour Georginio Wijnaldum à l'AS Roma. On se dirige vers un prêt avec obligation d'achat en fonction du nombre de rencontres jouées sur la saison. Et le prix de cette obligation d'achat serait légèrement inférieur à 6 M€. D'ailleurs, le joueur serait prêt à faire de gros efforts financiers pour que le deal puisse se faire. Et il n'est pas le seul à faire ses bagages et à quitter Paris puisque ça sent également bon pour Idrissa Gueye. Les discutions avec Everton avancent, et selon nos infos, les dirigeants parisiens sont optimistes quant à la faisabilité de l'opération au cours de la semaine. De quoi permettre au PSG, de peut-être recruter un milieu supplémentaire cet été.

Les officiels du jour

L'OGC Nice a enregistré une nouvelle recrue ! Il s'agit d'Alexis Beka Beka qui quitte le Lokomotiv Moscou ! Les Aiglons ont lâché 15 M€ pour le faire venir.

Cesc Fabregas lui, quitte la Ligue 1 et l'AS Monaco pour découvrir un nouveau pays et nouveau championnat. Il s'est engagé avec le club de Côme en Serie B. Il a signé un contrat de deux ans.

En Angleterre, Marcus Tavernier débarque à Bournemouth et quitte Middlesbrough. Il est désormais lié à sa nouvelle équipe pour les 5 prochaines saisons.