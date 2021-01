OL : Rudi Garcia pense que Memphis Depay ne bougera pas en janvier !

La suite après cette publicité

L'Olympique Lyonnais, ses joueurs, son staff, sa direction, a sûrement dû passer de bonnes fêtes, avec la première place de la Ligue 1. Mais avec aussi une pointe de crainte qu'ils ont célébré la nouvelle année, qui rime avec ouverture du marché. En effet, avec des joueurs en forme, un effectif pléthorique et quelques cas particuliers savoureux comme Memphis Depay, le mois de janvier s'annonce plein de dangers. Rudi Garcia le sait, lui qui a souvent utilisé l'excuse du mercato estival ouvert jusqu'au 5 octobre pour justifier certaines prestations médiocres.

« Quand on a un effectif capable d'être premier, on a tous envie de garder l'effectif dans son ensemble. Pas dans le sens où ceux qui ne sont pas vraiment dans le groupe, je pense à Ozkaçar, à Camilo, pour ceux-là c'est bien d'aller voir ailleurs. Pour tous ceux dans le groupe, on serait bien intentionné de les garder, le groupe travaille bien, s'entend bien. Maxence (Caqueret, ndlr) vous l'a dit, l'ambiance de travail est bonne. Il y a un cas particulier, celui de Jean Lucas qui sera certainement prêté. Moi j'ai assez confiance pour qu'on puisse continuer avec cet effectif et voir ce qu'on peut faire, à savoir finir dans les trois premiers au minimum », a déclaré l'entraîneur rhodanien en conférence de presse.

Rudi Garcia est confiant pour Memphis Depay

Mais c'est ensuite que Rudi Garcia a livré une réponse qui donnera des motifs d'espoir à tous les supporters lyonnais au sujet de Memphis Depay. Avec un contrat arrivant à son terme au mois de juin prochain, l'attaquant de 26 ans est une perle rare sur le mercato hivernal. Le FC Barcelone et la Juventus sont à ses trousses, mais auront-ils l'argent nécessaire pour l'acheter en janvier ? Rudi Garcia pense en tout cas que la bonne passe de l'OL est un argument massue, quand on lui demande s'il pense que Memphis, et d'autres potentiels joueurs courtisés, vont rester au club.

« Je ne suis pas dans leur tête, mais je pense que oui, ils prennent tous du plaisir à jouer et à gagner avec leur équipe. Je pense qu'ils ont très envie de continuer à faire la même chose. On prend beaucoup de plaisir à travailler avec cette équipe-là c'est ce qu'on va chercher à reproduire dès mercredi (contre Lens, ndlr) », a prévenu Garcia. Comme beaucoup, il estime que la bonne saison de l'OL permettra aussi à Memphis Depay de choisir la meilleure destination possible en juin prochain et d'arriver en position de force dans sa nouvelle équipe. Aura-t-il raison jusqu'au 1er février ?