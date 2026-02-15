Menu Rechercher
OM : Adil Rami explique les raisons du fiasco

Ancien joueur de l’OM et consultant pour Ligue 1+, Adil Rami est revenu sur la crise du club phocéen, encore mis en difficulté ce samedi par un match nul concédé face à Strasbourg (2-2). Selon lui, le problème tient à la peur qui règne au sein de l’équipe, même lorsqu’elle mène au score. « Parfois même, pour être honnête, on joue avec la peur, même quand on gagne. C’est pour ça qu’il y a parfois des joueurs qui ne signent pas à Marseille, parce qu’ils ont peur. Il faut avoir un mental d’acier pour assumer ce magnifique club. À Marseille, même quand on gagne, on joue avec la peur. Certains joueurs refusent même de signer ici pour cette raison. Et on commence à penser négativement en se disant : ‘Bon, on gagne 2-0, mais si on en prend un, on est cuit’. C’est grave de penser comme ça. », a-t-il souligné.

Malgré deux buts d’avance grâce à Mason Greenwood (14e) et Amine Gouiri (47e), l’OM a vu Strasbourg revenir au score avec un but de Sebastian Nanasi (73e) et un pénalty de Joaquín Panichelli (90e+7). Ce scénario s’était déjà produit face au Paris FC (2-2) fin janvier, illustrant les difficultés récurrentes de l’équipe à gérer ses matches malgré des avantages initiaux.

