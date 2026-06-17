OGC Nice : Elye Wahi a été placé en garde à vue, soupçonné de paris sportifs truqués

Elye Wahi regarde actuellement en direction de la Coupe du Monde. Titulaire avec la Côte d’Ivoire lors de la victoire sur l’Équateur lors du premier match (1-0), les choses se présentent plutôt bien pour sa sélection. Il confirme sa bonne seconde partie de saison avec l’OGC Nice où il a été prêté par l’Eintracht Francfort. Auteur de 9 buts et 2 passes décisives en 19 matchs toutes compétitions confondues, il a permis à son équipe de sauver sa place en Ligue 1 et d’accrocher une finale de Coupe de France tout de même, battu par le RC Lens. Le joueur de 23 ans est également au cœur d’une histoire plus sombre dévoilée par The Athletic.

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Selon le média, il a été mis en garde à vue par la police française le 29 mai dernier, au soir de la victoire lors du barrage retour contre Saint-Etienne pour un fait remontant 12 jours auparavant, lors de la 34e et dernière journée du championnat. Depuis ce jour-là, il fait l’objet d’une enquête, soupçonné d’avoir délibérément écopé d’un carton jaune lors de Nice-Metz (0-0). Les sites de paris sportifs ont signalé des mises suspectes concernant justement un avertissement attribué à l’attaquant. Ce jaune lui avait même valu une suspension lors du barrage aller contre l’ASSE. Suite à cette garde à vue, Wahi a été libéré mais l’enquête se poursuit. Un second joueur évoluant en Ligue 1 et participant au Mondial est également soupçonné de paris sportifs truqués.