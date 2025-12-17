Angelo Fulgini va représenter la Nouvelle-Calédonie

C’était dans l’air, c’est désormais officiel. La FIFA vient d’annoncer le changement de nationalité sportive d’Angelo Fulgini. Le milieu offensif de 29 ans passé par Angers et le RC Lens a décidé de représenter la Nouvelle-Calédonie. Cela le rend éligible pour mars 2026 où les Kanaks tenteront de se qualifier pour la Coupe du monde 2026 avec un barrage contre la Jamaïque et un éventuel second match contre la RD Congo.

«Le sélectionneur m’a appelé plusieurs fois pour essayer de les aider à se qualifier à la Coupe du Monde. Je commence à réfléchir, je pense que ma mère serait fière par rapport à notre île. Je réfléchis, j’en ai parlé à ma mère d’ailleurs vu que le sélectionneur m’a appelé. Pourquoi pas essayer d’aider et de participer à cette expérience. C’est toujours beau de représenter les origines de ses parents», nous avait-il confié dans un entretien en novembre dernier.