Ligue 1
L1 : un moment d’histoire lors de Lyon-Lorient
1 min.
@Maxppp
C’est une petite révolution et elle devrait faire extrêmement de bien au football français. Ce dimanche soir, en clôture de la 29e journée, l’OL et Lorient croisaient le fer. Alors que les Gones menaient 2 buts à 0, les Merlus pensaient obtenir un penalty. Après intervention de la VAR, Benoît Bastien n’a finalement pas accordé le penalty.
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L1+ @ligue1plus – 22:19
Un moment d'histoire 📽️Voir sur X
🗣️ Pour la première fois en @Ligue1, une décision d’un arbitre a été expliquée via la sonorisation.
#OLFCL
🗣️ Pour la première fois en @Ligue1, une décision d’un arbitre a été expliquée via la sonorisation.
#OLFCL
Et pour la première fois en Ligue 1, la décision a été expliquée via la sonorisation. L’occasion d’expliquer que la première faute de Katseris a engendré la faute de Moreira sur Dieng et ainsi de mettre fin aux doutes.
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