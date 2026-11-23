Ligue 1
Les Manceaux bloqués à Marseille après leur exploit
1 min.
@Maxppp
Vainqueurs de l’OM (3-2), dimanche soir, les Manceaux ne sont pas rentrés dans la Sarthe comme prévu. En raison des mauvaises conditions météorologiques, leur avion n’a pas pu décoller, les contraignant à passer une nuit supplémentaire dans la cité phocéenne. Leur retour a finalement été reporté à ce lundi.
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Mais pas question de laisser cet imprévu gâcher la fête ! Dans le bus, les joueurs du Mans avaient déjà commencé à célébrer cette victoire retentissante face aux Marseillais. Un déplacement qui restera décidément mémorable pour les hommes de la Sarthe, qui ont pu savourer un peu plus longtemps leur exploit.
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