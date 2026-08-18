Strasbourg : Diego Moreira va s’engager avec l’AC Milan pour un montant de 63 M€

Le transfert de Diego Moreira vers l’AC Milan se précise sérieusement. Alors que Strasbourg et le club italien ont trouvé un accord pour le départ de l’ailier belge, le joueur doit désormais franchir la dernière étape avant de rejoindre officiellement les Rossoneri. Selon nos informations, sa visite médicale est bien programmée ce mardi à Milan.

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🩺 Visite médicale de Diego Moreira prévue aujourd’hui à Milan.



💰 Excl détails : Accord trouvé avec Strasbourg pour un montant de 53M€ + 10M€ de bonus.



🔐 Le RB Leipzig avait un accord contractuel avec le joueur mais n'a jamais trouver de terrain… pic.twitter.com/DwdgBdq4Vq — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 18, 2026

L’opération prévoit un montant de 53 millions d’euros, auquel pourront s’ajouter 10 millions d’euros de bonus. De plus, le RB Leipzig disposait pourtant d’un accord contractuel avec Moreira, mais n’est jamais parvenu à s’entendre avec Strasbourg pour son transfert, ainsi, le Belge a finalement choisi l’Italie. Si sa visite médicale se déroule sans problème, il deviendra un nouveau joueur de l’AC Milan dans les prochaines heures.