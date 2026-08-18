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Strasbourg : Diego Moreira va s’engager avec l’AC Milan pour un montant de 63 M€

Par Santi Aouna - Allan Brevi
1 min.
Diego Moreira @Maxppp

Le transfert de Diego Moreira vers l’AC Milan se précise sérieusement. Alors que Strasbourg et le club italien ont trouvé un accord pour le départ de l’ailier belge, le joueur doit désormais franchir la dernière étape avant de rejoindre officiellement les Rossoneri. Selon nos informations, sa visite médicale est bien programmée ce mardi à Milan.

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L’opération prévoit un montant de 53 millions d’euros, auquel pourront s’ajouter 10 millions d’euros de bonus. De plus, le RB Leipzig disposait pourtant d’un accord contractuel avec Moreira, mais n’est jamais parvenu à s’entendre avec Strasbourg pour son transfert, ainsi, le Belge a finalement choisi l’Italie. Si sa visite médicale se déroule sans problème, il deviendra un nouveau joueur de l’AC Milan dans les prochaines heures.

Pub. le - MAJ le
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