Bayern Munich - Real Madrid : les compos probables

Lors du match aller, une forme de logique a été respectée. Auteurs d’une meilleure saison que le Real Madrid, les Bavarois n’ont pas réalisé le match de leur année à Santiago-Bernabeu la semaine dernière. Pourtant, grâce à un Michael Olise XXL et un Manuel Neuer impérial, le Bayern s’est imposé en étant beaucoup plus réaliste que son adversaire (1-2). Avec ce succès, le leader de Bundesliga est dans une position idéale à quelques heures d’affronter les Merengues lors du match retour de ce mercredi.

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Alors que le vainqueur de cette confrontation affrontera le Paris Saint-Germain, qui a facilement écarté Chelsea et Liverpool lors des tours précédents, il faut déjà se préparer à une autre bataille pour l’équipe qui se qualifiera ce mercredi. En attendant, le Real Madrid aspire à une remontada. Alors que le Barça n’y est pas parvenu contre l’Atlético, les hommes d’Alvaro Arbeloa espèrent renverser le Bayern, presque insubmersible cette saison dans son antre. Pour parvenir à l’exploit, le coach espagnol va devoir composer avec l’absence d’Aurélien Tchouaméni, suspendu, et Thibaut Courtois, blessé depuis plusieurs semaines.

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Jude Bellingham côté Real, du classique pour le Bayern Munich

Pour remplacer le gardien belge, Lunin va être reconduit dans les buts. Devant lui, une défense composée de Trent Alexander-Arnold, Eder Militao, Antonio Rüdiger et Ferland Mendy. De retour de blessure, l’ancien Lyonnais est très attendu pour calmer les offensives bavaroises ce mercredi. Au milieu de terrain, avec l’absence de Tchouaméni, Arbeloa devrait opter pour un milieu à trois avec Pitarch, Bellingham et Valverde. Ainsi, Eduardo Camavinga devrait, selon les médias espagnols, être encore sur le banc ce soir. Devant, l’attaque devrait être composée de Kylian Mbappé, Vinicius Junior et Arda Güler.

En face, Vincent Kompany va faire dans le classique et va tout simplement aligner le même onze qu’à l’aller. Ainsi, Manuel Neuer sera encore titulaire aux cages. En défense, Josip Stanisic devrait être titulaire à droite, Konrad Laimer à gauche et la charnière centrale sera composée de Dayot Upamecano et Jonathan Tah. Au milieu de ce 4-2-3-1, le double pivot sera composé de Joshua Kimmich et Aleksandr Pavlovic. Devant, Harry Kane sera à la pointe de l’attaque animée par des ailes Luis Diaz et Michael Olise. Serge Gnabry sera reconduit dans un rôle d’électron libre derrière Kane.