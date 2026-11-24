Achraf Hakimi a profité de la conférence de presse précédant le match face à l’AS Roma pour afficher clairement ses intentions concernant son avenir au PSG. Sous contrat avec le club de la capitale, le latéral marocain se verrait bien poursuivre l’aventure parisienne pendant encore plusieurs saisons. Un message directement adressé aux dirigeants du club, alors que la question d’une éventuelle prolongation pourrait rapidement se poser.

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« Je veux rester ici pendant plusieurs années. J’envoie un message à Nasser et Luis Campos. Je suis fier d’être ici, j’espère rester encore plusieurs années, comme Marquinhos, une légende du club. Paris, c’est ma ville, mon club, je suis content. J’espère aider comme Marquinhos le fait, c’est un exemple pour nos tous, notre leader», a lancé l’international marocain. Une sortie qui témoigne de son attachement au PSG et qui ressemble à un appel du pied au président Nasser Al-Khelaïfi et au directeur sportif Luis Campos pour discuter de son avenir.