Brésil : Pelé hospitalisé dans un état jugé préoccupant

Alors que le Brésil a les yeux rivés sur le Qatar, où la Seleção disputera son 3e et dernier match de poule de la Coupe du Monde face au Cameroun, vendredi 20h, l'ancienne gloire de la sélection auriverde, Pelé, 82 ans, a de nouveau été admis à l'hôpital de São Paulo. Une admission non prévue, selon les médias brésiliens, repris par AS, en Espagne, en raison d'un oedème généralisé de son corps. Une "insuffisance cardiaque décompensée" aurait également été détectée lors de cette visite impromptue.

L'équipe médicale en charge de l'ancien attaquant a rapporté que la chimiothérapie pratiquée ces derniers mois n'a pas montré de réponse aux tumeurs présentes dans divers organes du corps du Brésilien. Sur les réseaux sociaux, la fille de Pelé, Kelly Nascimento, a de son côté assuré qu'«il n'y a ni surprise ni urgence» et qu'il s'agit juste de bilans de santé de routine. «Beaucoup d'alarmisme dans les médias aujourd'hui concernant la santé de mon père. Il est à l'hôpital pour recevoir un nouveau traitement. Il n'y a pas d'urgence ni de nouveau pronostic sérieux. Je serai là pour le Nouvel An et je promets de poster quelques photos», a écrit la fille du Roi sur Instagram.