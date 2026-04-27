OM : la terrible stat quand Himad Abdelli est sur la pelouse

Entré en jeu à la 81e minute de jeu contre l’OGC Nice, Himad Abdelli (26 ans) n’a pu empêcher son équipe de concéder l’égalisation contre l’OGC Nice, au Vélodrome. S’il n’est évidemment pas le seul responsable de la mauvaise période marseillaise, le milieu de terrain olympien, arrivé cet hiver contre 3 millions d’euros en provenance d’Angers, est victime d’une terrible statistique depuis son arrivée.

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En effet, l’Olympique de Marseille n’a jamais gagné lorsque Himad Abdelli est resté plus de 10 minutes sur la pelouse. Le club phocéen a encaissé 9 buts lors des 178 minutes de jeu qu’il a eu à jouer et n’a gagné uniquement contre le FC Metz (3-1), où il n’avait disputé qu’une minute de jeu, ainsi que contre l’Olympique Lyonnais, où il était entré en jeu pour seulement six minutes.