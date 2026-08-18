Égypte : Hossam Hassan hospitalisé après une bagarre entre ses deux épouses

Hossam Hassan a vécu une scène particulièrement mouvementée ces derniers jours. Selon plusieurs médias, le sélectionneur de l’Égypte a été victime d’un malaise après avoir assisté à une violente altercation entre ses deux épouses. Une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux montre une dispute d’abord verbale, puis physique entre ses deux femmes, nécessitant l’intervention de plusieurs personnes, dont l’ancien international égyptien. Sous le choc, Hossam Hassan se serait alors effondré avant d’être hospitalisé.

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L’affaire aurait rapidement fait la Une de plusieurs médias égyptiens et aurait eu d’importantes conséquences sur la vie privée du sélectionneur. Selon la Cadena SER, Hossam Hassan aurait décidé de divorcer de sa première épouse, Howaida Al-Gharbawi, à la suite de cette altercation. Cette dernière s’est depuis exprimée auprès d’Al-Arabiya, assurant que « les secrets de cette maison resteront entre ses murs et n’en sortiront pas, même après le divorce». Pour rappel, la polygamie est autorisée en Égypte et permet à un homme d’épouser jusqu’à quatre femmes en même temps.