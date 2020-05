Chelsea veut s'offrir une pépite de Manchester United

Manchester United pourrait bientôt perdre un grand espoir de son centre de formation : Angel Gomes (19 ans), cousin de Nani. Le milieu de terrain offensif anglais d'origine portugaise arrive en fin de contrat à MU. L'international Espoirs anglais, champion du monde U17 en 2017, aurait selon The Mirror refusé de prolonger son bail malgré une proposition du club de 30 000 livres sterling par semaine.

Le média britannique ajoute qu'Angel Gomes a engagé l'influent agent Pini Zahavi, qui a eu des discussions avec Chelsea dans l'optique d'un transfert. L'espoir mancunien aspire à plus de temps de jeu en équipe première. Il n'est apparu que six fois toutes compétitions confondues cette saison avec les Red Devils. Chelsea pourrait lui offrir ce qu'il recherche. Frank Lampard aime travailler avec les jeunes joueurs et leur fait confiance. Cela s'est vérifié cette saison avec Reece James, Fikayo Tomori, Mason Mount et plus récemment Billy Gilmour.