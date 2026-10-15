Crystal Palace : Pierre Sage très déçu de son retour à Lyon

En début de soirée, l’Olympique Lyonnais a bataillé, mais a su s’imposer 3 buts à 2 à domicile face au Crystal Palace de Pierre Sage. Une performance qui permet aux Gones de rester dans le top 5 du classement de la Ligue Europa. De son côté, Sage n’a pas caché sa déception à l’issue de la rencontre.

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« Ce retour est très décevant, car nous avons perdu. Je ne peux pas me réjouir d’être de retour chez moi ni de revoir des visages familiers alors que le résultat n’est pas au rendez-vous. Le score était peut-être serré, mais il y avait une grande différence dans la manière dont les deux équipes ont joué. Nous étions loin de notre niveau habituel en première mi-temps. Nous nous sommes considérablement améliorés après la pause et nous nous sommes donné une chance, mais encaisser ce troisième but a compliqué les choses. Je pense que nos efforts en deuxième mi-temps méritaient un but égalisateur, même si une victoire aurait été une récompense généreuse étant donné que nous n’avons vraiment joué à notre niveau que pendant une mi-temps », a-t-il confié dans des propos relayés par Sky Sports.