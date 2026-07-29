FIFA : Gianni Infantino fait du chantage aux 211 fédérations !

Le bras de fer autour du projet de Gianni Infantino prend une tournure encore plus explosive. Selon The Times, le président de la FIFA aurait mis, à travers une lettre envoyée, une forte pression sur les 211 associations membres concernant FIFA Forward Enterprise, la structure destinée à ouvrir une partie des activités commerciales de la Coupe du Monde à des investisseurs privés. D’après les nouvelles informations du média britannique, les fédérations auraient désormais 53 jours pour choisir leur position, avec une proposition particulièrement sensible sur la table. Elles pourraient accepter d’intégrer le programme et bénéficier de 40 millions de dollars de financement, ou refuser et ne recevoir que 10 millions de dollars.

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Cette différence de 30 millions de dollars par fédération est déjà dénoncée par certains observateurs comme une forme de pression financière exercée par la direction de la FIFA. Une source citée par The Times aurait même qualifié cette méthode de « pure corruption », estimant que les aides promises servent à influencer le vote des associations membres, à l’approche des élections de 2027, sur un projet qui prévoit l’arrivée d’investisseurs privés au sein d’une nouvelle entité commerciale liée aux droits de la Coupe du Monde. Alors que Gianni Infantino assure vouloir « libérer le potentiel commercial » de la FIFA et augmenter les investissements dans le football mondial, ses opposants y voient une tentative de forcer l’adhésion des fédérations à une réforme déjà au cœur d’une crise majeure.