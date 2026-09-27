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UEFA Nations League

Équipe de France : Eduardo Camavinga révèle la principale différence entre Deschamps et Zidane

Par Josué Cassé
1 min.
Camavinga @Maxppp
Belgique France

Présent en conférence de presse avant le choc entre la Belgique et la France comptant pour la 2e journée de la Ligue des Nations, Eduardo Camavinga est revenu sur sa mauvaise passe. De retour sous le maillot des Bleus, le milieu de terrain du Real Madrid a également évoqué les différences entre Didier Deschamps et Zinedine Zidane, le nouveau sélectionneur.

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« En dehors des terrains, il n’y a pas grand-chose qui n’a changé. Deschamps et Zidane n’ont pas les mêmes caractéristiques, donc ça a un peu changé sur les terrains. Comme j’ai dit, avec les deux coachs, c’est différent. Aujourd’hui, le coach veut qu’on presse plus et qu’on ait plus le ballon, c’est sa petite touche espagnole », a déclaré Camavinga.

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