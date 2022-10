BL : l'Union Berlin, solide leader, confirme sa belle forme en prenant le meilleur sur Dortmund

Avant le duel entre le Bayern Munich et Fribourg, le Borussia Dortmund allait affronter l'Union Berlin sur sa pelouse pour le compte de la 10ème journée de Bundesliga. Un duel de haut de tableau entre les deux équipes. En effet, l'Union était déjà leader du championnat allemand avant cette rencontre et pouvait s'assurer de garder les rênes en cas de victoire, peu importe le résultat dans l'autre rencontre de la soirée. De son côté, le BvB pointait à quatre longueurs de son adversaire du jour et espérait donc revenir à son niveau avant l'autre choc du soir. Dans un début de match flamboyant, le leader se montrait intraitable et prenait une avance déjà considérable avant même la demi-heure de jeu. En première période, les Borussen ne parvenaient pas à mettre en place leur jeu face à des Berlinois sérieux et disciplinés.

En effet, à la pause, les joueurs d'Urs Fischer menaient logiquement par deux buts d'avance grâce au doublé de Janik Haberer. A cause d'une grossière glissade en début de match de sa part, le gardien de Dortmund, Gregor Kobel, offrait la première réalisation au joueur allemand (8e, 1-0). Peu après, grâce à une bonne récupération et un superbe mouvement collectif, l'attaquant se distinguait en enfonçant les Borussen (21e, 2-0). Au retour des vestiaires, le score ne bougeait plus malgré quelques offensives mal conclues de chaque côté. Avec cette victoire, l'Union Berlin confirme sa 1ère place tandis que Dortmund sombre au 8ème rang du championnat allemand. Une belle confirmation pour le leader de la Bundesliga !