Atlético : la curieuse idée de Diego Simeone pour contrecarrer le Barça

Alors que l’Atlético de Madrid a totalement humilié le grand Barça (4-0) au Metropolitano le 12 février dernier grâce à un très bon Ademola Lookman, auteur d’un but et d’une passe décisive. Le Barça prépare ce match retour avec le rêve quasi impossible de réaliser une nouvelle remontada… Le coach du FC Barcelone, Hansi Flick, a même déclaré : « tout le monde sait ce qui nous attend demain, nous avons quatre buts de retard. Nous voulons rendre l’impossible possible, ce ne sera pas facile, mais nous n’abandonnerons pas. Il sera important de ne pas encaisser de but et de croire en nos chances. Il faut toujours y croire ».

Toutefois, pour contrecarrer les ambitions du Barça, "El Cholo" a déjà un plan en tête. En effet, Diego Simeone devrait aligner une formation en 5-4-1 d’après les informations de Marca. Les Madrilènes arriveront déterminer ce mardi soir avec l’objectif de se qualifier en finale et ainsi de remporter une 11e Coupe du Roi dans leur histoire. Pour rappel, ils n’ont plus gagné ce trophée depuis 2013, après la victoire contre le Real Madrid de José Mourinho.