PSG - Manchester City : Pep Guardiola dévoile son plan pour stopper Neymar et Kylian Mbappé

C'est l'une des toutes meilleures affiches que peut nous proposer le football européen actuellement (à suivre en direct sur Foot Mercato mercredi à 21h). L'équipe qui a, globalement, dominé l'Angleterre ces dernières années, face à la formation qui impose sa loi en Ligue 1 depuis longtemps déjà. Des superstars à la pelle sur la pelouse, des grands noms sur le banc de touche, bref, de quoi promettre un beau spectacle. En conférence de presse, Pep Guardiola a évoqué ce duel qui déchaîne les passions.

La suite après cette publicité

Et forcément, en Angleterre, on tremble déjà en pensant à ce duo Neymar-Mbappé. Pep Guardiola sait qu'il va falloir travailler dur pour les contenir. « Il n'y a pas de stratégie défensive pour bloquer ce genre de joueurs. Je vais essayer de bien dormir cette nuit mais... Ils ont de bons joueurs. On va essayer de les arrêter en jouant en équipe, en défendant bien. On doit ajuster quelque chose face à ce genre de joueurs. C'est la deuxième fois que l'on est en demi-finale. On doit s'ajuster comme avant chaque match. Je suis certain que l'on va essayer d'être qui nous sommes afin d'essayer d'obtenir le résultat dont nous avons besoin pour le match retour », a expliqué le Catalan, affirmant être un grand admirateur du Brésilien, qui « contribue à rendre le foot meilleur » et dont il se déclare être un « grand admirateur ».

La possession pour neutraliser le PSG

« Si vous avez le ballon tout le temps, c'est le meilleur équilibre. C'est impossible de ne pas concéder de contre-attaque face au PSG. Neymar, Mbappé, Di Maria, Verratti, Marquinhos, ils ont beaucoup d'armes. Ils ont l'habitude de jouer face à des équipes qui défendent 90 minutes et trouver une solution. On doit trouver les ressources pour attaquer et minimiser leurs chances. Le meilleur moyen, c'est d'imposer notre jeu. Bien sûr, Lyon nous avait battu avec des contres, mais le meilleur moyen, c'est d'avoir la possession du ballon. Il faut imposer notre jeu à l'adversaire et la manière dont nous aimons le faire, c'est en ayant le ballon. L'équilibre de l'équipe suit quand tu as le ballon et en fonction de comment tu crées de la stabilité avec le ballon », a ajouté le tacticien catalan.

Concernant Kylian Mbappé, l'entraîneur des Skyblues l'a présenté comme un jeune joueur qui a le monde du foot à conquérir et l'a comparé à Erling Haaland (Borussia Dortmund) en termes de production statistique. « On sait que l'on va souffrir dans les deux matches et qu'ils vont avoir des occasions. Je connais les armes qu'ils ont en attaque. Tout le monde les connaît. Nous devons nous créer des occasions. Mais le PSG, ce n'est pas seulement deux joueurs. La seule chose à faire c'est de profiter du match, profiter de la pression et les meilleurs joueurs y parviennent », a conclu l'ancien coach du Barça. Désormais, place au spectacle !