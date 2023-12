Stade Rennais : le président Cloarec juge le mercato de Florian Maurice

Florian Maurice connaît sans doute sa période la plus délicate depuis son arrivée au Stade Rennais. L’été dernier, le directeur sportif a pris la décision, en accord avec son président et l’entraîneur d’alors, Bruno Genesio, de ne pas recruter un nouveau défenseur malgré la jeunesse et l’inexpérience des joueurs présents dans l’effectif. Une décision que le club regrette puisque les Wooh, Belocian, Assignon et autre Omari accumulent les erreurs, participant à cette très décevante 13e place et au départ de Genesio.

Il fut aussi question de l’avenir de Maurice mais ce dernier est finalement resté au club, en accord avec le nouvel entraîneur Julien Stéphan. Malgré ce dernier mercato raté, le directeur sportif garde toute la confiance de son président, Olivier Cloarec. «Les réunions de mercato ont toujours été faites avec Bruno (Genesio), Florian (Maurice) et moi. Le coach évoque ses besoins à Florian, qui propose des profils, puis ils valident, et j’arbitre si besoin. En tout cas, il n’y a aucun joueur qui a été imposé à Bruno. Et ça va encore fonctionner ainsi avec Julien (Stéphan)», assure le patron rennais dans un entretien à Ouest-France.