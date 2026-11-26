Cette semaine, il n’y a pas eu de scores complètement dingues lors de cette cinquième journée de Ligue des Champions. Cela n’a pas empêché pour autant plusieurs joueurs de faire forte impression. Pour l’équipe type de cette semaine de C1, nous vous proposons un 4-3-3 avec le gardien star portugais, Diogo Costa. Si Porto s’est imposé sur la pelouse de Feyenoord (1-0) et a intégré le top 24, ce n’est pas seulement grâce à un but contre son camp de Targhalline, c’est aussi en grande partie grâce à son portier, auteur de six arrêts face aux Bataves. Devant lui, place à une défense à quatre classique. À la veille du match contre l’AS Roma, Achraf Hakimi assurait que le verdict du TAS concernant la finale de la CAN 2025 ne l’empêcherait pas de dormir et de préparer son match sereinement. Le latéral marocain a sans doute dû être déçu par la décision de l’organisme suisse, mais il n’a pas menti.

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Face aux Giallorossi, il a encore une fois été omniprésent sur son côté droit. Plus dangereux que son ailier (Akliouche), il a provoqué le penalty qui a permis aux Parisiens de revenir dans le match. À ses côtés, un autre nom qui sent un peu le PSG : Joane Gadou. Formé chez les Rouge et Bleu, le jeune défenseur central français du Borussia Dortmund a fait très forte impression à l’occasion du match nul arraché à l’Emirates contre Arsenal (1-1). Le BVB ne regrette vraiment pas d’avoir posé 25 M€ (bonus inclus) sur la table l’été dernier pour recruter l’international Espoirs (3 sélections) de 19 ans. Il forme la paire avec un autre grand talent tricolore en devenir : Jérémy Jacquet. Pilier des Reds face au Club Bruges (3-0), l’ancien Rennais a été impérial dans les airs (100 % de duels gagnés) et a signé six interventions décisives en défense. Pour compléter cette arrière-garde, honneur au LOSC. Il n’avait certes pas Michael Olise face à lui, mais Calvin Verdonk a été l’un des artisans de l’exploit des Dogues face au Bayern Munich (2-1). Solide en défense (8 duels gagnés sur 9, 12 interventions), le latéral gauche a été un poison pour Lennart Karl.

4 Français ont brillé

Au milieu de terrain, on retrouve un autre Lillois : Benjamin André. À l’issue du match remporté face aux Bavarois, le consultant de Canal+, Samir Nasri, ne s’est pas trompé sur la prestation du capitaine du LOSC. « Ils ont su se procurer des occasions avec un Benjamin André… On aurait dit un mélange d’Iniesta et de Xavi ce soir. Il a donné caviar sur caviar. » Omniprésent, l’ex-Rennais a été excellent en défense (7 duels gagnés sur 8), remarquable dans son pressing et utile offensivement avec sa passe sublime pour Ueda (23e) et celle pour Ethan Mbappé sur l’action du 2-1. À ses côtés, Jude Bellingham. Remplaçant au coup d’envoi du match face au PSV, l’Anglais a vu José Mourinho changer ses plans dès la mi-temps, alors que le PSV menait au Bernabéu. Entré en jeu, il a sonné la révolte. Percutant au milieu, il a donné l’avantage aux siens en inscrivant l’un des plus beaux buts de sa carrière, avant de clore le spectacle en adressant une passe décisive à Vinicius Junior. Une prestation XXL qui a fait fondre les cœurs espagnols qui voient en lui le nouveau Zidane. Rien que ça. Enfin, Bruno Fernandes n’a pas manqué son retour au stade José Alvalade. Le capitaine de Manchester United, formé au Sporting CP, a cru donner la victoire à des Red Devils plus que jamais en proie aux doutes en inscrivant un doublé en deux minutes (48e, 50e). Une façon aussi de répondre après les vives critiques qu’il avait reçues après avoir clashé son ex-coach, Michael Carrick. Une belle copie qui n’a toutefois pas empêché MU de se faire rejoindre au score (2-2).

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Enfin, place aux offensifs. À Manchester, il n’y a pas que United qui souffre. City a bien failli tomber à domicile face au Napoli. Heureusement pour Enzo Maresca, il a une nouvelle fois pu compter sur une inspiration de Rayan Cherki pour le sauver. Auteur du but égalisateur (2-2), l’international tricolore (20 sélections, 3 buts) a permis aux Skyblues de rester dans le top 8 du classement, synonyme de qualification directe pour les huitièmes de finale. Un but qui ne l’a cependant pas réconforté. « J’en ai rien à faire de mon but ce soir, je veux gagner. » Mais Maresca lui dit quand même merci. Sur l’autre aile, à gauche, Anthony Gordon n’a pas rencontré l’adversaire le plus coriace de sa carrière, mais l’Anglais a fait le travail face aux Azéris de Sabah. Double buteur, il a été l’homme du match remporté facilement par le FC Barcelone (4-1). Auteur lui aussi d’un doublé, mais face au Club Bruges, Alexander Isak complète le trio offensif. Avec trois réalisations en quatre matchs de C1 et sept en dix matchs de Premier League, le Suédois semble avoir enfin lancé son aventure chez les Reds.