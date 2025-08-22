Quand le PSG a proposé 200 M€ au Napoli

Le président du Napoli, Aurelio De Laurentiis, continue de régler ses comptes avec Khvicha Kvaratskhelia et son entourage. Après avoir affirmé que l’agent du milieu offensif géorgien avait menacé les Partenopei pour forcer son départ au Paris Saint-Germain, ADL a dévoilé que le représentant du joueur avait également menti pour réclamer de l’argent. Dans son explication, le dirigeant italien ajoute d’ailleurs qu’il aurait pu se faire un maximum d’argent avec Kvara s’il l’avait voulu.

« À la fin de la deuxième année du contrat, pendant l’Euro en Allemagne, Manna, Chiavelli et moi-même avons pris l’avion pour Düsseldorf afin de régler la situation, mais Mamuka Jugeli, son agent, a continué à gagner du temps, prétendant que Giuntoli lui avait promis de l’argent qui ne lui avait jamais été versé. Un mensonge facile à vérifier. J’aurais pu le vendre à ce moment-là : le PSG avait offert plus de 200 millions d’euros pour le duo Kvara-Osimhen. Cependant, j’avais promis à Conte de le garder et je n’ai pas osé le faire. Avec ces fonds, l’idée était d’acheter Gyokeres », a-t-il déclaré dans des propos relayés par la Gazzetta dello Sport.