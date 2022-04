BL : le Bayern déroule à Bielefeld et file vers le titre

Après le récital offensif du Borussia Dortmund contre Wolfsbourg (6-1), le Bayern Munich, leader du championnat allemand, se déplaçait sur la pelouse de l'Arminia Bielefeld à l'occasion de la 30ème journée de Bundesliga. Disposant de six longueurs d'avance sur les Marsupiaux, les Bavarois se devaient profiter du déplacement à Bielefeld, 17ème et relégable, pour creuser encore l'écart et continuer l'opération rachat après l'élimination en quarts de la C1 face à Villarreal. Pour cette rencontre, les hommes de Julian Nagelsmann se présentaient en 4-2-3-1 où Benjamin Pavard, Tanguy Kouassi et Dayot Upamecano débutaient au sein de la défense munichoise. Annoncé au Barça, Robert Lewandowski était bien présent en pointe. Une opposition des extrêmes qui allait très rapidement tourner à l'avantage des visiteurs.

La suite après cette publicité

Après un but logiquement refusé à Lewandowski (9e) - le ballon n'ayant pas totalement franchi la ligne - le Bayern prenait finalement l'avantage dans la foulée sur une réalisation du malheureux Laursen, trompant son propre gardien (0-1, 11e). Dominé dans les grandes largesses, Bielefeld restait malgré tout en vie grâce à son dernier rempart Ortega, impérial face aux assauts bavarois (18e, 32e, 36e). Juste avant la pause, Okugawa, au duel avec Kouassi, pensait même égaliser après un magnifique enchaînement mais il était finalement signalé en position de hors-jeu. C'est finalement, Gnabry, servi par Kimmich, qui doublait la mise avant le retour aux vestiaires (0-2, 45+9e). En seconde période, le Bayern conservait tranquillement son avantage et Musiala scellait la victoire des siens (0-3, 85e). Un succès logique qui permet au Bayern d'accroitre son avance en tête du championnat. Le week-end prochain, face à Dortmund, les hommes de Nagelsmann pourront même déjà s'offrir le titre en Bundesliga...

Les compositions officielles au coup d'envoi

Le XI de l'Arminia Bielefeld

Das ist unsere Mannschaft für den 30. Spieltach! 🙌#DSCFCB pic.twitter.com/y3RvYreXZD — DSC Arminia Bielefeld (@arminia) April 17, 2022

Le XI du Bayern Munich