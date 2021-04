Super League : Andrea Agnelli ne jette pas l'éponge !

La suite après cette publicité

Il est l'un des principaux protagonistes et l'un de ceux dont la parole était la plus attendue depuis dimanche soir et l'officialisation de la création de la Super League. Andrea Agnelli est pourtant resté muet pendant deux jours, alors que le président de l'UEFA Aleksander Ceferin se chargeait de raconter la traîtrise dont il avait été l'objet. Après avoir laissé Florentino Pérez s'exprimer le lundi soir en Espagne, Agnelli a pris le relais mardi en Italie, en accordant deux interviews, au Corriere dello Sport et à La Repubblica. Il semble que la défection des six clubs anglais prévus dans le projet n'était alors pas encore officielle, même s'il était clair que la pression était déjà montée d'un cran au cours de sa prise de parole.

« Il y a un pacte de sang entre nos clubs, allons-y. Le projet Super League a 100% de chances de succès. Nous voulons créer la plus belle compétition du monde capable d'apporter des bénéfices à l'ensemble de la pyramide du football, en augmentant la répartition des ressources vers d'autres clubs et en restant ouverte avec cinq places disponibles chaque année pour que d'autres se définissent en concertation avec les institutions du football », dit-il. Un pacte de sang qui semble pourtant avoir déjà vécu...

Il ne ferme pas la porte à l'UEFA

Dans ces interviews, Agnelli joue le VRP de la compétition dissidente et explique les motivations (pertes économiques, désintérêt des jeunes pour le football, concurrence des jeux vidéos, manque de stabilité pour les clubs). Il en profite pour adresser un tacle à l'UEFA, tout en laissant la porte ouverte à de futures discussions. « Les risques ne pèsent que sur les clubs. Je n'ai pas réussi à lui (Ceferin, ndlr) faire comprendre à quel point le risque économique est élevé pour les clubs qui génèrent de la valeur pour tous les acteurs du football. Ou peut-être qu'ils n'ont jamais voulu le comprendre. Il fallait donc que les choses changent. Nous chercherons un accord avec l’UEFA et la FIFA ».

Et Agnelli a sorti l'exemple du basket européen (avec la création de l'Euroligue, sur le même principe de base que la Super League) pour tenter d'apaiser la large opposition à son projet. « Le projet de créer la plus belle ligue du monde me rassure, je suis préoccupé par le populisme qui freine le dialogue sur cette initiative. J'ai parlé à Gianni Petrucci, président de la fédération italienne de basket-ball. Au basket, ils ont trouvé une coexistence. C'est un précédent et concerne le deuxième sport européen. Si nous regardons le chemin qui a conduit à la naissance de l'Euroligue et de l'Eurocup, nous trouvons un chemin similaire au nôtre. Pourquoi pas le football? ». Cela semble désormais redevenu une utopie pour Agnelli, qui a aussi assuré ne pas envisager un départ de son poste de président de la Juventus Turin.