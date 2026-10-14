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Ligue des Champions

PSG : Luis Enrique, bourreau des clubs anglais

Par Josué Cassé
1 min.
Luis Enrique @Maxppp
Man City 2-4 PSG

Le Paris Saint-Germain enchaîne les succès face aux clubs anglais et Luis Enrique a été interrogé, ce mercredi soir, sur l’éventuel avantage psychologique que cette dynamique pourrait offrir à son équipe. Avec un sourire, l’entraîneur espagnol a répondu avec humour : «j’espère ! C’est un beau record. Je m’en fiche des records». L’Espagnol n’a d’ailleurs pas manqué de glisser un petit clin d’œil à ses interlocuteurs en évoquant le prochain déplacement du PSG sur le sol anglais.

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«On va revenir ici dans quelques semaines. On sera contents de vous revoir», a-t-il lancé, dans une référence à la prochaine rencontre face à Aston Villa, prévue le 8 décembre. Une déclaration pleine de malice qui témoigne de la sérénité du coach parisien après ce succès face à Manchester City. Reste désormais à confirmer cette dynamique lors des prochaines confrontations européennes, car si les résultats nourrissent la confiance, Luis Enrique sait que chaque nouvelle rencontre représente un défi différent.

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