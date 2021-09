OL : Jérôme Boateng et ses retrouvailles avec Lionel Messi

La suite après cette publicité

Au détour d'une question sur l'attractivité de la Ligue 1 depuis l'arrivée de Lionel Messi (34 ans), un joueur qui lui a parfois causé des soucis par le passé sur le terrain, Jérôme Boateng (32 ans) ne s'est pas démonté ce mercredi en conférence de presse. «J'ai de bons et de mauvais souvenirs de mes matches face à Messi. Je ne sais pas si quelqu’un n’en a que des bonnes face à lui», a-t-il répondu avant de poursuivre.

«Maintenant, je joue avec l’OL. Tous les matches commencent à 0-0. Ce que je sais, après mes expériences au Bayern et en sélection, c’est qu’en travaillant en équipe, tout est possible, on peut atteindre tous ses objectifs». L'Allemand n'est pas venu chez les Gones pour faire de la figuration.