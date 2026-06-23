L’Italie a trouvé son nouveau président de fédération. Giovanni Malagò, ancien patron du Comité olympique italien, a été élu à la tête de la FIGC avec plus de 68 % des voix, succédant à Gabriele Gravina après l’échec de la Nazionale dans les barrages de la Coupe du Monde 2026 face à la Bosnie. Sa première mission sera de relancer une sélection en crise, absente de la Coupe du Monde pour la troisième édition consécutive.

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Selon la Gazzetta dello Sport, Malagò souhaite agir rapidement en restructurant l’encadrement sportif. Paolo Maldini est pressenti pour prendre un rôle central dans le projet de reconstruction en tant que directeur technique, tandis qu’Antonio Conte apparaît comme le favori pour devenir sélectionneur, devant Roberto Mancini. Le nouveau président devra également s’attaquer aux chantiers de la formation des jeunes et de l’organisation de l’Euro 2032, que l’Italie coorganisera avec la Turquie.