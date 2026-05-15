Saint-Étienne - Rodez : les compositions officielles

Alors que l’on connaîtra dimanche le barragiste de Ligue 1, ses possibles adversaires Saint-Étienne et Rodez s’affrontent ce soir à Geoffroy-Guichard dès 20h30. Restés aux portes de l’élite en phase régulière, les Verts doivent passer par les barrages pour la 3e fois lors des 4 dernières saisons et franchir l’obstacle venu d’Aveyron, invaincu depuis 21 rencontres en championnat et vainqueur renversant du Red Star mardi à Bauer (3-2).

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Les hommes de Philippe Montanier voient le retour dans leur but du capitaine Gautier Larsonneur mais seront privés d’un autre homme fort, Augustine Boakye, co-meilleur passeur du championnat (9 passes décisives) et suspendu. Sur le front offensif de leur 4-2-3-1, les Stéphanois se présenteront avec leur trio habituel, Cardona sur l’aile droite, Davitashvili sur la gauche et Stassin en pointe, alors que Duffus devrait occuper le rôle de numéro 10. Dernier changement dans le XI de départ, la titularisation de Kévin Pedro à la place de Denis Appiah sur le côté droit de la défense.

Sur la lancée de son succès il y a 3 jours, le RAF enchaîne avec un second déplacement et 2 changements dans sa composition : Wilitty Younoussa, buteur décisif mardi, remplace Octave Joly au milieu, mais c’est surtout au poste de piston gauche que vient la grosse surprise de Didier Santini puisque Evan’s Jean-Lambert, co-meilleur passeur de la division, démarrera sur le banc, relayé par Ryan Ponti. Devant, les Ardéchois pourront compter sur leur prolifique duo Tairyk Arconte (14 buts) et Ibrahima Baldé (13 buts), encore décisifs face au Red Star.

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Les compositions officielles :