LdC : Kingsley Coman ne fera pas de cadeau au PSG

Dimanche soir, le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain vont s'affronter en finale de la Ligue des Champions à Lisbonne. Formé dans la capitale française, Kinglsey Coman, qui évolue désormais avec les Bavarois, a été questionné sur cette rencontre forcément particulière.

««J'ai grandi avec ce club, mais maintenant je suis avec le Bayern. J'ai quitté Paris il y a six ans, il y a longtemps. Je pense qu'il ne reste plus que deux joueurs qui étaient là il y a six ans. Ce n'est pas un match entre moi et Paris, mais le Bayern Munich et Paris. Nous voulons gagner et faire tout ce qui est en notre pouvoir pour y parvenir. Je suis à 100% pour le Bayern Munich », a-t-il lâché sur le site officiel du Bayern Munich.