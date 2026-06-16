Algérie : les 5 Fennecs qui posent problème à l’Argentine

Trois ans et demi après son sacre au Qatar, l’Argentine remet son titre de championne du monde en jeu. Parmi les favoris de la compétition, l’Albiceleste de Lionel Scaloni comptera sur Lionel Messi et ses troupes pour ramener la coupe à la saison. Pour y parvenir, les tenants du titre devront effacer de nombreux obstacles. Le premier sera l’Algérie. Présents dans le groupe J avec la Jordanie et l’Autriche, les Fennecs vont démarrer fort face aux Argentins dans la nuit de mardi à mercredi à Kansas City (coup d’envoi à 3 heures du matin, heure française). Si elle ne part pas dans la peau d’un favori, la sélection de Vladimir Petkovic ne compte pas se présenter en victimes.

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L’Argentine se méfie du leader Mahrez

Elle veut imposer son style.En Argentine, on se méfie d’ailleurs des Fennecs comme l’a reconnu le sélectionneur Lionel Scaloni. «L’Algérie est un rival similaire au Maroc. Leur style de jeu est comparable, avec d’excellents joueurs et un grand entraîneur qui tire le meilleur de son équipe. Le match Brésil-Maroc est un avertissement. Ne soyons pas trop confiants. Les deux équipes nationales ont mérité leur place en Coupe du Monde, et la situation de l’Algérie nous inquiète car c’est une bonne équipe. Ce sera un bon test, pas définitif mais important.» La presse n’est pas rassurée non plus.

TyC Sports craint notamment «la vitesse des attaquants et la puissance en contre-attaque» des Verts. Un point sur lequel Scaloni et son staff ainsi que ses joueurs ont travaillé. La publication argentine ajoute d’ailleurs les noms des 5 joueurs algériens qui sont jugés très dangereux par Lionel Scaloni et ses troupes. Sans surprise, le premier est le capitaine Riyad Mahrez. Expérimenté, l’ancien joueur de Manchester City est le leader de cette sélection. «À 35 ans, l’attaquant est loin de son meilleur niveau, mais il demeure un joueur de grande qualité . Il a inscrit huit buts en 44 sélections avec l’équipe nationale», rappelle TyC Sports.

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Des talents à surveiller

ESPN Argentina se méfie aussi. «Même à 35 ans, et loin de la forme spectaculaire qui a fait de lui une star à Manchester City, l’ailier droit d’Al-Ahli, qui évolue dans le prestigieux championnat saoudien, reste le joueur emblématique de son équipe nationale. Il a disputé la Coupe du monde 2014 au Brésil contre la Belgique, alors que sa carrière internationale débutait à peine, mais n’a pas été retenu pour le reste du tournoi. Douze ans plus tard, il cherchera à prendre sa revanche en Coupe du Monde.»

Amine Gouiri (26 ans) et Mohamed Amoura sont aussi surveillés de près. «Un autre joueur clé de l’attaque. Absent de la Coupe d’Afrique des Nations en fin d’année dernière en raison d’une blessure à l’épaule, il a fait un retour en force, inscrivant 11 buts en 28 matches et s’assurant une place de titulaire. Il sera en concurrence avec Mohamed Amoura, un joueur du même âge mais aux qualités différentes : plus petit (1,70 m), Amoura s’est illustré au sein du club allemand de Wolfsburg (huit buts en 33 matches).» Comme eux, Ibrahim Maza est aussi attendu de pied ferme.

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Maza est jugé comme le joueur à suivre

«Un jeune joueur au potentiel immense sur lequel ils fondent tous leurs espoirs : Ibrahim Maza, pressenti pour succéder à Mahrez. Âgé de seulement 20 ans et né à Berlin, il sort d’une période remarquable au Bayer Leverkusen, où il évoluait aux côtés d’Exequiel Palacios et d’Equi Fernández. Il joue généralement en tant que milieu offensif, mais peut également évoluer sur les ailes. Avec le club bavarois, il a inscrit cinq buts en 44 apparitions cette saison.» ESPN Argentina voit en lui le joueur à suivre en Algérie et dit de lui qu’il est «un renfort potentiel pour l’attaque de l’équipe nationale».

Enfin, Anis Hadj Moussa est aussi jugé dangereux par TyC Sports. «Même s’il n’est pas titulaire indiscutable en sélection, Anis Hadj Moussa mérite d’être mentionné. Il a été salué comme l’un des joueurs les plus rapides et agiles par Carlos Lampe, le gardien bolivien qui l’a affronté en match amical. Cet ailier de 24 ans, né à Paris, évolue au Feyenoord aux Pays-Bas et sort d’une saison exceptionnelle avec 14 buts et 7 passes décisives en 40 apparitions.» Le danger peut venir de partout en Algérie. Mais c’est aussi le cas de l’Argentine, qui se présentera dans la peau d’un favori à Kansas City lors de ce premier acte de la Coupe du Monde.