OM : les précisions de Pablo Longoria sur le nouvel organigramme

Mardi, l'Olympique de Marseille officialisait l'arrivée de Mathieu Louis-Jean. L'ancien scout de Manchester United endosse à l'OM le costume de responsable de la cellule recrutement. Présent en conférence de presse ce mercredi, le président olympien Pablo Longoria a expliqué la refonte de l'organigramme du club. Une nouvelle orientation qui s'avérait nécessaire à ses yeux.

La suite après cette publicité

« Il y a une restructuration dans la cellule de recrutement. On a été obligé de chercher un nouveau scouting manager avec Mathieu Louis-Jean qui est l'une des personnes avec le plus de compétences en France. C'est l'un des meilleurs recruteurs. Au centre de formation, on voulait mettre en place un département sur le méthodologie du travail. Jean-Claude et Denis vont nous aider à mettre en place un projet de jeu, technique et méthodologique, » a ainsi commenté Longoria.