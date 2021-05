Trophées UNFP : Christophe Galtier élu meilleur entraîneur de Ligue 1

Alors que son équipe du LOSC a l’occasion de devenir championne de France ce soir, Christophe Galtier a été élu meilleur entraîneur de la saison en Ligue 1 par l’UNFP. Le technicien français remporte ce trophée pour la troisième fois de sa carrière après l’avoir obtenu en 2013 lorsqu’il officiait à Saint-Étienne, et en 2019 l’année où les Dogues se qualifient pour la Ligue des Champions.

Le natif de Marseille, dont l’équipe rayonne cette saison et pourrait réaliser un véritable exploit en soulevant l’Hexagoal, a tout de même tenu à tempérer les louanges à son égard : « C’est avant tout un honneur, c’est un magnifique trophée, j’en suis très honoré, mais dans une saison particulière, mais comme tout trophée et encore plus dans le football, seul on peut pas y arriver. »