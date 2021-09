Le premier club de Jules Koundé déçu par son transfert avorté à Chelsea

Chelsea n'est pas le seul club déçu par le transfert raté de Jules Koundé en provenance du Séville FC. La Brède FC, pensionnaire de Régional 1 et premier club du défenseur central français (entre 12 et 15 ans), n'a pas caché sa déception quant à l'échec des négociations entre les Blues et le club andalou. En effet, avec une transaction évaluée à 45 millions d'euros, le pensionnaire du sixième échelon aurait pu empocher un pourcentage (1%, soit 450.000 euros) sur le transfert.

Dans un entretien accordé à Sud Ouest, le président du club amateur Tony Gomez a regretté cet accord non concluant : «On aurait pu faire des choses avec ces 450.000 euros. [...] Il s'agissait à peu près de deux ans de fonctionnement du club». Ce serait le deuxième chèque qu'aurait pu apporter Koundé à sa première équipe, après les 167.000 euros lors de son départ des Girondins de Bordeaux pour le Séville FC à l'été 2019, selon les informations de L'Équipe.