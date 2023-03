Serie A : score vierge sans saveur entre la Sampdoria et la Salernitana

Deuxième duel pour le maintien en Italie ce dimanche et deuxième score vierge après celui entre La Spezia et le Hellas Vérone, plus tôt dans la journée. La Sampdoria accueillait, pour cette 25ème journée de Serie A, dans son stade Luigi Ferraris la Salernitana, qui a récemment changé de tacticien en accueillant le Portugais Paulo Sousa. Une rencontre capitale pour espérer rester dans l’élite italienne : les Génois, lanterne rouge, souhaitaient entamer une remontée, alors que les Salernitains voulaient conforter une place loin de la zone de danger. Malheureusement, les 22 acteurs repartent bredouilles.

LE MAINTIEN EN ITALIE # Équipe Pts J G N D BP BC DIF 15 Lecce 27 24 6 9 9 24 27 -3 16 Salernitana 25 25 6 7 12 28 44 -16 17 Spezia 21 25 4 9 12 21 41 -20 18 Hellas 18 25 4 6 15 20 37 -17 19 Cremonese 12 24 1 9 14 19 43 -24 20 Sampdoria 12 25 2 6 17 11 39 -28 Voir le classement complet

Avec une partie plutôt équilibrée entre deux équipes qui n’arrivaient pas à trouver la brèche, le score vierge apparaît comme le résultat plutôt logique. Au classement, la Sampdoria reste bonne dernière du championnat italien, tandis que la Salernitana ne respire toujours pas avec une inquiétante 16ème place. Le weekend prochain, les deux adversaires du jour affronteront du lourd lors de la 26ème journée de Serie A. La Doria défiera la Juventus à Turin, alors que el club de Salerne se rendra à San Siro lundi pour jouer l’AC Milan.

