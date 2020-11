OL : Rudi Garcia, à la recherche de la formule magique

La suite après cette publicité

"Un derby ça ne se joue pas, ça se gagne !", peut-on souvent entendre avant un derby. Et forcément, que ce soit à Saint-Etienne ou à Lyon, tous les joueurs voulaient débuter cette rencontre pas comme les autres. Chez les Gones, Rudi Garcia n'a pas fait trop tourner son équipe ces derniers matches, préférant miser sur la stabilité. Ce qui a payé puisque les Lyonnais étaient invaincus depuis six rencontres. Mais face aux Verts, Rudi Garcia décidait de relancer certains éléments moins en vue ces dernières semaines.

Si Anthony Lopes était logiquement titulaire, la défense était composée de Léo Dubois et Maxwel Cornet sur les côtés et Denayer et Diomandé, dans l'axe (Marcelo était suspendu, Benlamri sur le banc). Au milieu et devant, Garcia effectuait quelques changements. Ainsi, il alignait Bruno Guimarães et Maxence Caqueret au milieu de terrain avec Houssem Aouar, en lieu et place de Thiago Mendes et Lucas Paqueta qui avaient ses faveurs. Devant, l'entraîneur tricolore relançait Moussa Dembélé, sur le banc lors des quatre derniers matches. Il était notamment épaulé par Memphis Depay et Karl Toko-Ekambi. Mais ses choix n'ont pas tous été payants.Derrière, le jeune Diomandé est monté en régime. Fébrile sur ses premiers ballons, il a ensuite été plus à l'aise. Une bonne alternative à Marcelo donc.

Au milieu, Bruno Guimarães a été en difficulté et beaucoup moins influent que lors de son arrivée, où il avait enchanté tout le monde. Le Brésilien, qui doit muscler son jeu et retrouver sa fraîcheur, a été remplacé par Paqueta à la 56e. Maxence Caqueret a été, lui, un poil mieux. Mais il peut faire encore mieux, lui qui a besoin d'enchaîner. Après la rencontre, il a été plutôt lucide sur son cas personnel. « J’ai joué beaucoup de derbies, une dizaine en jeune. Mais c’est mon premier en pro et avec une victoire donc je suis très très content… J’ai eu une occasion de but, je dois mieux faire et essayer de cadrer, mais je suis sur que ça va arriver prochainement… J’ai eu 3 semaines d’arrêt, donc c’était un peu compliqué en 2ème mi-temps, il y avait un peu de fatigue mais je suis très heureux de retrouver le onze de départ. »

Des changements payants

Devant, Dembélé, buteur à deux reprises, a été signalé hors-jeu par deux fois. Il a été remplacé par Tino Kadewere à la 57e. Ce dernier a signé un doublé et offert la victoire à Lyon. Après la rencontre, Rudi Garcia, qui a effectué un coaching gagnant a assuré qu'il était content de son onze et de ses décisions. « Tous ceux qui sont entrés ont apporté. Thiago Mendes a apporté de l'impact au milieu, Lucas Paqueta a amené de la fluidité et de la présence derrière Memphis Depay (...)Je ne regrette pas mon onze de départ. Je vous rappelle que Moussa aurait pu être l'homme du match. Sur le premier but, il est hors-jeu de pas grand-chose. Sur le deuxième (but), je ne préfère rien dire. C'est Tino qui marque ce soir, mais Moussa aurait pu être l'homme du match. Ce n'est pas important qui marque. C'est l'esprit collectif qui prime. Je suis vraiment content de ce qu'on a pu montrer».

Disposant d'un groupe riche en quantité et en qualité, Rudi Garcia cherche la bonne formule. Avec un Lopes intouchable, la défense Dubois-Marcelo-Denayer-Cornet s'installe tranquillement. Dans l'entrejeu, le revenant Thiago Mendes marque des points tout comme Lucas Paqueta. Les deux Brésiliens ont une longueur d'avance pour évoluer aux côtés d'Aouar. Devant, Tino Kadewere et Karl Toko-Ekambi gagnent des points également pour évoluer avec un Memphis Depay qui est un titulaire en puissance aux yeux de Rudi Garcia. Alors que le jeu n'est pas toujours emballant, Rudi Garcia, qui mise plus sur un 4-3-3 en ce moment, avance dans sa quête de la bonne formule. Un onze prend forme et se dessine, même si à l'OL, comme ailleurs, la saison est encore très longue...