Équipe de France : nouvelles révélations sur le malaise Mbappé

Le rassemblement de l’équipe de France a officiellement démarré hier avec l’arrivée des convoqués à Clairefontaine. En attendant de se rendre en Italie (12 novembre), puis d’accueillir la Turquie (15 novembre), Zinedine Zidane doit gérer quelques déconvenues avec les forfaits de Pierre Kalulu (remplacé par Saël Kumbedi), Marcus Thuram (Eli Kroupi a été appelé en conséquence) et désormais d’Aurélien Tchouameni. Kylian Mbappé sera aussi un cas à scruter avec beaucoup d’attention par le sélectionneur, autant sportivement qu’au sein d’un groupe dont il est le capitaine.

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Avec l’absence d’Ousmane Dembélé, le nouveau patron de l’équipe de France devrait aligner l’attaquant en pointe cette fois, et non plus sur le côté gauche. L’expérience n’avait même pas duré une heure de jeu en raison du problème de genou de Mbappé en septembre, intervenu dès le premier match en Turquie. Il n’aura pas à gérer non plus la relation plus froide entre le Madrilène et le Parisien apparue ces dernières semaines, notamment autour de la campagne du Ballon d’Or. D’après L’Équipe, Dembélé n’a pas répondu à un message de Mbappé sur Whatsapp pour tenter d’aplanir les choses, ce que le capitaine des Bleus n’a pas compris.

Mbappé est plus isolé

Il estime cette réaction disproportionnée. Ce dernier rassemblement de septembre a laissé quelques traces dans le vestiaire de l’équipe de France, même si l’expérience fut courte en raison du retour prématuré du Madrilène dans son club. Le quotidien parle d’un joueur plus isolé, là où pendant le Mondial il était toujours entouré de sa garde rapprochée Dembélé-Thuram-Olise-Cherki. Le conflit avec Dembélé, lequel sait communiquer aux autres sa bonne humeur, a laissé des traces et a probablement été sous-estimé par Mbappé. Ce dernier a tenté de soigner les apparences sans toujours s’y prendre de la bonne manière.

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Quel est le meilleur poste de Kylian Mbappé en équipe de France ? Ailier gauche Ailier gauche, dans un rôle plus libre Seul en pointe de l'attaque En pointe, avec un autre attaquant Partage ta réponse Génération de l'image en cours

L’Équipe évoque certaines situations où le numéro 10 français a voulu s’intéresser à certains de ses coéquipiers et à des membres du staff, chose qui a semblé inhabituelle et interprétée comme une forme d’opportunisme. Le forfait de Thuram, dont il est proche, n’est pas non plus une bonne nouvelle. L’Intériste parvient souvent à faire la passerelle. Mbappé doit trouver sa place au sein d’un groupe qui se renouvelle en permanence. Capitaine, mais aussi clivant, il sait que son leadership intervient avant tout grâce à ses performances sur le terrain. Il a aussi démontré par le passé qu’il pouvait être un rassembleur. Ce fut d’ailleurs le cas aux États-Unis.